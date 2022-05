Navalny, mi mandano in colonia massima sicurezza Melekhovo

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "La mia nuova sentenza non è ancora entrata in vigore, ma ho sentito dire che verrò trasferito nella colonia di massima sicurezza di Melekhovo", una cittadina della Russia europea centrale, "dove ai detenuti vengono strappate le unghie". Lo scrive su Twitter l'oppositore russo Alexey Navalny.

"Bene, almeno avrò una scusa per usare una emoji alla moda", prosegue Navalny, che mostra su Twitter un simbolo che ritrae delle unghie colorate di rosso. (ANSA).