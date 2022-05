Mattarella, politica difesa Italia ha vocazione a pace

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "La politica di difesa incardinata nella nostra Costituzione sottolinea la vocazione alla pace dell'Italia, testimoniata dalla partecipazione agli organismi multilaterali e alle alleanze internazionali a cui ha aderito dopo la Liberazione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata, Pietro Serino in cui esprime in occasione del 161/mo anniversario dalla nascita gratitudine verso l'esercito "nel contesto internazionale caratterizzato da gravi minacce alla pace e alla stabilità del nostro continente". (ANSA).