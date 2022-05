Ucraina: Borrell, nuove sanzioni Ue andranno a esame Consiglio

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAG - Le misure del sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue alla Russia "saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio". Lo annuncia l'Alto rappresentate Ue per la Politica estera Josep Borrell in un tweet. "La guerra non provocata della Russia contro l'Ucraina riguarda la sicurezza globale - afferma -. Stiamo lavorando al sesto pacchetto di sanzioni che mira a eliminare dallo Swift più banche, fare un elenco degli attori della disinformazione e affrontare le importazioni di petrolio". (ANSA).