Rendimento Bund tocca l'1% per la prima volta dal 2015

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Il rendimento del Bund tedesco tocca quota 1% per la prima volta dal 2015, in quello che appare come un altro segnale del fatto che gli investitori si attendono ormai un'accelerazione da parte della Bce nella stretta monetaria.

Il rendimento Bund, che ancora a marzo di quest'anno si muoveva in territorio negativo, non toccava questi livelli dai tempi in cui il Vecchio Continente era alle prese con la crisi del debito greco.

Le scommesse dei trader puntano per quest'anno a un aumento di 25 punti base dei tassi nell'Eurozona, con una tensione al rialzo derivante dalla corsa dei prezzi. (ANSA).