Dl aiuti: Letta, Pd insiste per intervento a sostegno dei salari

(ANSA) - PADOVA, 02 MAG - "Noi insistiamo molto perché nell'intervento che il Governo farà oggi ci sia un intervento a sostegno dei salari. I salari italiani sono tra i più bassi d'Europa, se il costo della vita aumenta a dismisura quei salari così bassi non reggono il costo della vita: questa è l'equazione su cui intervenire, o si alzano i salari o si abbassa il costo della vita. O, come noi proponiamo, si fa un intervento a sostegno dei salari e si cerca di far sì che l'aumento del costo della vita sia più contenuto rispetto a quello che fino a oggi sta avvenendo". Così il segretario Pd Enrico Letta, a Padova per un'iniziativa elettorale.

"La nostra proposta è l'assegno di energia che sia in grado di compensare sia le imprese sia le famiglie - ha aggiunto Letta -. Crediamo sia necessario pagarlo con una tassa pesante sugli extraprofitti che le grandi aziende petrolifere ed energetiche hanno fatto in questo periodo per via della volatilità dei costi delle materie prime". (ANSA).