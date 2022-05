Conte al corteo delle guardie giurate, ora il salario minimo

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Questa mattina il presidente del M5S Giuseppe Conte ha portato la sua solidarietà alla manifestazione degli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, in piazza a Roma per protestare contro lo stop delle trattative per il rinnovo del Contratto nazionale scaduto nel 2015. Conte, a quanto si apprende, ha attraversato il corteo fermandosi a parlare con tantissimi lavoratori, ascoltando le loro preoccupazioni e richieste.

"Questa trattativa va avanti ormai da troppo tempo, va trovata una soluzione che dia stabilità e sicurezza lavorativa ad un comparto che occupa circa 100mila persone. Prima di tutto dobbiamo aumentare i salari di questi lavoratori, che sono fra i più bassi di tutti. Il M5s - ha ricordato Conte - si batte senza sosta per l'introduzione di una legge per il salario minimo. La dignità del lavoro non può essere merce di scambio". (ANSA).