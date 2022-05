Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,03%)

(ANSA) - TOKYO, 02 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, dopo la pesante contrazione delle piazze azionarie Usa, con il listino tecnologico del Nasdaq che ha fatto segnare il peggior mese dal 2008, e in anticipazione del periodo di festività nazionale della Golden Week in Giappone, da domani fino a venerdì.

In apertura il listino di riferimento Nikkei fa segnare quota 26.856,18 (+0,03%). Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 129,70, dopo aver sfiorato soglia 130, e sull'euro a 136,90. (ANSA).