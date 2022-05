Auto: immatricolazioni aprile -33% in Italia,Stellantis -41%

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Le immatricolazioni nel mese di aprile in Italia sono state 97.339, con un calo del 32,98% sullo stesso mese del 2021. Nel primo quadrimestre sono state 435.647 con un crollo del 26,5% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Nello stesso mese il gruppo Stellantis ha venduto in Italia 34.504 auto, il 41% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è pari al 35,4% a fronte del 40,3% di aprile dell'anno scorso.

Nei quattro mesi le immatricolazioni del Gruppo sono state 158,296, in calo del 33,6% sull'analogo periodo del 2021, con la quota che scende da 40,3 al 36,3%. (ANSA).