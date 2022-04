Dbrs conferma rating BBB Italia, trend stabile

(ANSA) - ROMA, 30 APR - L'agenzia Dbrs conferma il rating BBB (High) per l'Italia con trend stabile. Lo afferma Dbrs sottolineando che il trend stabile riflette il fatto che i rischi sul rating sono bilanciati.

La ripresa italiana è stata indebolita dagli effetti dell'invasione della Russia in Ucraina, afferma Dbrs, osservando come i fondamentali economici dell'Italia resteranno solidi nel medio termine. Il sistema bancario, aggiunge l'agenzia di rating, è in una "posizione più forte che in passato ma è previsto un aumento dei non performing loan anche se graduale".

