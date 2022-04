FdI: Meloni, ci faremo trovare pronti con idee giuste

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Siamo stati gli unici a organizzare una conferenza programmatica mentre tutto cambia.

Siamo stati i primi a tornare tra il popolo con Atreju, ora in mezzo a una tempesta vogliamo essere i primi a indicare la rotta". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, nella sua relazione introduttiva alla Conferenza programmatica di Milano, in completo blu scuro, con una giacca marinara in doppio petto.

"Ci faremo trovare pronti con le idee giuste e le persone giuste". (ANSA).