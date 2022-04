FdI: al via conferenza, apre l'Inno di Mameli

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Al via a Milano la conferenza programmatica di FdI sulle note dell'inno italiano, cantato dai delegati, e lo sventolio di tantissime bandiere del partito e tricolori. La kermesse di tre giorni, con oltre 4.600 delegati, si tiene al 'MiCo, il Milano Convention Centre'. Il titolo è "Italia, energia da liberale: indipendenza libertà e crescita, appunti per un programma conservatore". Attorno alle 17 è attesa la relazione del presidente del partito, Giorgia Meloni Attorno al podio, al centro della sala, ci sono 3300 posti a sedere, e al centro, appeso al soffitto un enorme cubo, formato da quattro maxi schermi, un po' come quelli che si trovano nei palazzetti sportivi americani, come il Madison Square Garden.

Una scenografia, molto in stile Usa, impattante, al centro del Mico. Il clima, per lo sforzo organizzativo, ricorda i grandi congressi della Prima Repubblica. Il colore dominante resta il blu intenso e tantissimi sono i tricolori. (ANSA).