Brunetta, Ffp2 raccomandata in fila a mensa e in ascensore

(ANSA) - ROMA, 29 APR - L'uso delle mascherine FFP2 negli uffici pubblici "è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti". Lo si legge nella circolare appena emanata sull'uso della mascherina negli uffici pubblici.Il ministero, si legge nella circolare, ritiene che pur cadendo l'obbligo dell'uso delle mascherine "ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti". (ANSA).