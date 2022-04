Alpinista italiano individuato su Annapurna, 'sto bene'

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - La squadra impegnata nelle ricerche di Giampaolo Corona sull'Annapurna, in Nepal, ha stabilito un contatto radio con l'alpinista trentino che era dato per disperso e che poco fa è anche stato visto scendere sotto al Campo 4, a quota 7.400 metri. Lo riferisce The Himalayan Times.

"Sto bene e per ora non ho bisogno di alcun supporto", ha detto Corona al pilota dell'elicottero. Da ieri pomeriggio e per oltre 24 ore si erano persi i contatti con lui, mentre era impegnato nella discesa dell'8mila che ha scalato senza ossigeno supplementare e portatori. (ANSA).