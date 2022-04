Ucraina:De Guindos,guerra colpisce economia, crescita debole

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - "L'invasione russa dell'Ucraina ha gettato un'ombra oscura sul nostro continente. La guerra in corso è prima di tutto una tragedia umana che causa enormi sofferenze. Ma sta colpendo anche l'economia, in Europa e non solo.

L'attività economica dovrebbe continuare a crescere quest'anno, anche se a un ritmo più lento di quanto previsto". Lo dice il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo.

"Con le restrizioni legate alla pandemia che pesano ancora sull'attività economica, è probabile che la crescita dell'area dell'euro sia stata debole nel primo trimestre di quest'anno".

