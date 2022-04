Guterres arrivato in Ucraina, al lavoro per garantire corridoi

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Sono arrivato in Ucraina dopo aver visitato Mosca. Continueremo il nostro lavoro per rafforzare il supporto umanitario e garantire l'evacuazione dei civili dalle zone di conflitto. Prima finisce questa guerra, meglio è, per il bene dell'Ucraina, della Russia e del mondo". Lo scrive su twitter il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

