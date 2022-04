Eurovision: Il Volo ospite della semifinale del 12 maggio

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il Volo ospite della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, il 12 maggio, in onda in diretta da Torino su Rai1: lo hanno annunciato gli stessi Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ospiti in studio al Tg1 delle 20.

Sette anni fa, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Grande amore, rappresentarono l'Italia davanti a 200 milioni di spettatori: "Fu un grande onore - hanno ricordato -.

L'Eurovision costruisce ponti, non solo culturali, tra i popoli.

Facciamo un grande in bocca al lupo a Mahmood e Blanco". (ANSA).