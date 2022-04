Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,59%)

(ANSA) - TOKYO, 26 APR - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, sfruttando il recupero degli indici azionari Usa mentre prevale la cautela sull'espansione dei contagi di Covid-19 in Cina e sulle attese per la stagione delle trimestrali societarie.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei mette a segno un rialzo dello 0,59% a quota 26.746,37, aggiungendo 155 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde vigore sul dollaro a 127,40 e sull'euro a un livello di 136,70. (ANSA).