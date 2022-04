Usa: alla Casa Bianca mancano bicchieri di cristallo per eventi

(ANSA) - NEW YORK, 25 APR - Terminati gli oltre due anni di restrizioni a causa del covid e tornati piano piano alle occasioni sociali, alla Casa Bianca si sono accorti che c'è da risolvere un problema urgente: mancano i bicchieri di cristallo per gli eventi. "L'ultimo servizio di cristallo completo per le cene di stato alla Casa Bianca è stato ordinato durante l'era Nixon", ha spiegato Stewart McLaurin, presidente della White House Historical Association, l'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1961 dall'allora first lady Jacqueline Kennedy per preservare la 'Casa del Popolo'.

I Reagan - come spiega la Cnn - fecero dono alla Casa Bianca di 130 calici Steuben, ma da utilizzare solo per eventi ;;nella residenza privata. Fu durante l'amministrazione di George W.

Bush che per la prima volta emerse il problema, e le grandi cene di stato dell'era di Barack Obama non fecero che confermare il disperato bisogno di bicchieri nuovi. La questione è poi caduta sull'ex first lady Melania Trump, la quale secondo tre fonti informate si sarebbe però rifiutata di adempiere al compito richiesto.

Oggi quando si tiene una cena di stato (è avvenuto sia con Trump che con Obama) spesso i bicchieri vengono noleggiati, ma come sottolineano gli addetti ai lavori ovviamente non è la stessa cosa. (ANSA).