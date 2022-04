Spagna: il re pubblica il proprio patrimonio, è di 2,5 mln

(ANSA) - MADRID, 25 APR - Il patrimonio del re di Spagna Felipe VI è di 2.573.392,80 euro: è quanto reso noto in un comunicato ufficiale dalla Casa Reale, secondo il quale l'obiettivo del monarca è di "adempiere all'impegno" di migliorare la trasparenza dell'istituzione, assunto nel 2014 quando ascese al trono, per rendere la monarchia "meritoria del rispetto e della fiducia dei cittadini.

Secondo quanto spiegato dalla Casa Reale, il patrimonio del re è costituito da circa 2,2 milioni di euro depositati in conti bancari o investiti e di circa 300,000 euro in "opere d'arte e d'antiquariato e gioielli". (ANSA).