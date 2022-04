Somalia: attentato a Mogadiscio, 6 morti

(ANSA) - MOGADISCIO, 22 APR - Sei persone sono state uccise in un'esplosione in un ristorante sulla spiaggia di Mogadiscio, dove stavano cenando, fra gli altri, il capo della polizia e alcuni deputati somali, tutti rimasti illesi, secondo quanto riferito dai soccorritori.

L'esplosione ha causato un incendio all'interno dell'edificio, mentre gran parte dei commensali si sono messi in salvo. "C'è stata un'esplosione nel ristorante presumibilmente causata da un attentato suicida, ma finora non ne conosciamo la causa", ha detto l'ufficiale di polizia Mohamed Ali. (ANSA).