Ue:Bonino, difesa comune? prima serve politica estera comune

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Se non c'è una politica estera comune una politica di difesa comune non ha chance e non serve.

Bisogna partire da lì, per fare una analisi dei passi in vanti fatti. Il problema non è tecnico, quello che manca è la testa, chi guida questo processo, chi se ne assume la responsabilità".

Lo ha detto Emma Bonino al convegno "Verso un'Unione per la difesa", a Roma. "Ci devono essere delle proposte di governance di questa nuova funzione europea, altrimenti credo che continueremo a sfornare sigle di coordinamento ma senza mordere! (ANSA).