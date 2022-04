Fontana a Meloni,Lega per unità, basta sterili polemiche

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "La Lega è da sempre impegnata per un centrodestra unito e di successo in Italia e in Europa. Siamo convinti che sia possibile vincere solo uniti, per questo siamo dispiaciuti per i dubbi su nuovi scenari per il centrodestra unito in Europa e per la scelta di FdI che in diverse città, da Nord a Sud, non abbia ancora scelto di sostenere i candidati del centrodestra. L'auspicio è che ci sia una convergenza nei prossimi giorni: non c'è tempo per sterili polemiche, la Lega è impegnata al governo per proteggere la casa, i risparmi e il lavoro degli italiani da una sinistra che vorrebbe aumentare tasse e burocrazia".

Così Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e responsabile del Dipartimento Esteri. (ANSA).