Erdogan, spero Putin e Zelensky si possano vedere a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 22 APR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si augura che gli omologhi di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, si possano incontrare in Turchia per colloqui sulla crisi in corso in Ucraina. "Spero che, se accetteranno l'invito, questo incontro tra i leader si possa tenere ad Istanbul" ha affermato il capo di Stato turco in un discorso ai giornalisti, trasmesso dalla Tv di Stato Trt, dopo avere partecipato alla preghiera del venerdì in una moschea di Istanbul. "Ci auguriamo che il risultato dei negoziati possa migliorare" ha affermato Erdogan, dichiarandosi "non pessimista", citando i colloqui tra delegazioni di Mosca e Kiev che si sono tenuti a fine marzo nella città sul Bosforo. (ANSA).