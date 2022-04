Utero in affitto: ok a testo base, sia reato universale

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base della legge che propone di perseguire l'utero in affitto come reato universale. Lo annuncia la relatrice Carolina Varchi (Fdi).

In commissione vi erano due proposte di legge assai simili, una di Giorgia Meloni ed una a prima firma di Mara Carfagna.

Come testo base è stato adottato il testo di Meloni.

Nei prossimi giorni verrà fissato il termine per gli emendamenti. (ANSA).