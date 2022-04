Ucraina: Lagarde, invasione russa è spartiacque per l'Europa

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "L'invasione russa dell'Ucraina rappresenta uno spartiacque per l'Europa. Viola i principi fondamentali della pace, della sicurezza internazionale e mina l'ordine economico mondiale". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in una nota al 45esimo meeting del Fmi. "Il Consiglio direttivo della Bce esprime pieno sostegno al popolo ucraino", ha sottolineato, spiegando che la guerra avrà un "impatto materiale sull'attività economica e sull'inflazione, non solo in Europa ma anche a livello globale". Nel breve termine "i rischi inflazionistici sono orientati al rialzo" e "l'inflazione salirà se i prezzi dell'energia e di altre materie prime aumenteranno ancora e se si verificheranno nuove strozzature nell'offerta", ha spiegato ancora la presidente della Bce, sottolineando che "la nostra politica monetaria dipenderà dai nuovi dati in arrivo e dalle nostre valutazioni, in evoluzione, sulle prospettive" e assicurando che saranno "adottate tutte le misure necessarie per adempiere al mandato della Bce di perseguire la stabilità dei prezzi". (ANSA).