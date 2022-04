Salvini, incontro con Orban inopportuno? Non scherziamo...

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Concluso con un caloroso scambio di mani davanti ai fotografi l'incontro a Roma tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il presidente ungherese Viktor Orban.

Alla domanda dei cronisti se ritenesse opportuno l'incontro in questo momento, Salvini ha risposto: "Non scherziamo, il presidente ha visto pure il Papa". Poi ha confermato che stasera parteciperà al ricevimento previsto all' ambasciata ungherese.

