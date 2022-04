Draghi il 3 maggio alla plenaria del Parlamento europeo

(ANSA) - BRUXELLES, 21 APR - Il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, interverrà alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo il 3 maggio. Il capo del governo al momento è in isolamento in quanto positivo al Covid e la sua presenza potrebbe essere messa in dubbio solo dall'ipotesi, alquanto remota, che a inizio maggio non si sia ancora negativizzato. A Strasburgo la prossima settimana farà invece tappa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua prima uscita all'estero da quando è stato rieletto al Quirinale. Il capo dello Stato interverrà all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. (ANSA).