Kiev, accordo su un corridoio umanitario a Mariupol oggi

(ANSA) - KIEV, 20 APR - C'è un accordo su un corridoio umanitario per evacuare i civili da Mariupol. Lo rende noto Kiev. "Siamo riusciti a ottenere un accordo preliminare su un corridoio umanitario per donne, bambini e anziani", ha scritto su Telegram il vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk.

Il vice premier ha affermato che l'Ucraina ha concordato con le forze russe di aprire un percorso sicuro per i civili in fuga dalla devastata città portuale di Mariupol. (ANSA).