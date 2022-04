Csm: manca parere Bilancio, slitta riforma in Aula

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Manca il parere della commissione Bilancio alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm e agli emendamenti, circostanza che farà slittare l'inizio del voto in Aula alla Camera e la possibilità di approvarlo domani.

Lo ha detto ai cronisti il relatore Eugenio Saitta (M5s). Saitta ha detto che se il parere giungerà nel pomeriggio l'inizio delle votazioni potrà avviarsi in giornata o direttamente domani. In ogni caso a fronte di 230 emendamenti è difficile che il si' definitivo arrivi entro domani. (ANSA).