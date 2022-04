Sparatoria in centro commerciale South Carolina, 12 feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 16 APR - Dodici persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale a Columbia, capitale della South Carolina. Lo ha detto il capo della polizia locale, William Holbrook, in una conferenza stampa. Al momento non c'è nessuna vittima, due dei feriti sono in condizioni gravi ma stabili. Tre persone sono state arrestate ma nessuna delle tre ancora è stata incriminata.

Secondo la polizia, non si è trattato di una "sparatoria a caso.

Le persone armate si conoscevano e c'è stata una lite o qualcosa del genere che poi è sfociato in uno scontro a fuoco". (ANSA).