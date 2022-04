Kiev, dall'inizio della guerra 21 i giornalisti uccisi

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Dall'inizio della guerra in Ucraina hanno perso la vita 21 giornalisti. Lo ha reso noto la commissione per la libertà di stampa del parlamento ucraino, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda.

"Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alle famiglie delle vittime. Chiediamo una risposta globale ai crimini commessi dagli occupanti russi in Ucraina, inclusa la distruzione dei media liberi. Chiediamo alle forze dell'ordine di documentare attentamente i crimini contro i giornalisti", ha sottolineato citando tutti i nomi dei 21 reporter che sono rimasti uccisi dall'inizio del conflitto. (ANSA).