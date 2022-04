Regeni: M5s, necessario ogni sforzo per ottenere giustizia

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Sulla vicenda Regeni la mancata collaborazione delle autorità egiziane impedisce che gli imputati vengano processati in Italia secondo le regole di un giusto processo". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Giustizia della Camera.

"Davanti a questo atteggiamento che offende il nostro Paese - proseguono - e che acuisce le sofferenze della famiglia Regeni crediamo che sia necessario intensificare ogni sforzo, da parte del ministero della Giustizia e di tutto il Governo, per consentire lo svolgimento del processo" concludono. (ANSA).