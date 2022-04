Hit parade, Lazza e Sangiovanni subito in vetta

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Due new entry monopolizzano subito la vetta degli album più venduti della settimana secondo Fimi-Gfk: in testa c'è Sirio, il nuovo disco del rapper milanese Lazza, con i feat. di Geolier, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez e Sfera Ebbasta (in Piove, al vertice della top ten dei singoli); al secondo posto Sangiovanni che si racconta in Cadere volare.

In risalita, in terza posizione, Blu celeste di Blanco: il vincitore di Sanremo (in coppia con Mahmood con Brividi), in questi giorni in tour, è atteso lunedì 18 aprile in piazza san Pietro per cantare davanti ai giovani che arriveranno da tutta Italia per l'incontro di preghiera con papa Francesco.

Scivolano di una posizione Caos di Fabri Fibra (quarto) e Taxi Driver di Rkomi (in quinta posizione), seguiti da Dove volano le aquile, il nuovo album di Luchè che una settimana fa era in vetta. Perdono una posizione anche Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare, Paky con Salvatore e Marracash con Noi, loro, gli altri. Chiude la top ten, stabile al decimo posto, Bresh con Oro blu.

Tra i singoli, alle spalle della coppia Lazza-Sfera Ebbasta resistono - dai fasti di Sanremo - Brividi di Mahmood e Blanco e Farfalle di Sangiovanni. Tra i vinili, dietro Lazza e ancora Sangiovanni, ecco i Tool con Fear Inoculum. (ANSA).