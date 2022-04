Borsa: Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,24%)

(ANSA) - TOKYO, 14 APR - La Borsa di Tokyo apre la seduta in lieve rialzo seguendo l'accelerazione delle Piazze azionarie statunitensi, in scia all'inversione dei rendimenti sul mercato obbligazionario e la fase di svalutazione dello yen, che dà slancio al settore export del Made in Japan. L'indice di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,24% a quota 26.908,32 punti, aggiungendo 64 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica arretra di poco col dollaro ai minimi da 20 anni raggiunti ieri, a quota 125,20, e sull'euro a 136,50. (ANSA).