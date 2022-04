Biden sempre più giù nei sondaggi, lo approva solo il 33%

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Joe Biden sempre più in difficoltà nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Quinnipiac, solo il 33% degli americani lo promuove a fronte di un 54% che lo boccia su come sta conducendo il suo lavoro. Biden fa un po' meglio sul fronte dell'Ucraina, dove incassa il 39% dei consensi per la sua azione. (ANSA).