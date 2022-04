Polizia: Casellati,siete rete di tutela, Italia vi ringrazia

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Siete oggi come ieri la rete di tutela di una Italia che grazie alle vostre poliedriche abilità ed esperienze può affrontare nuove e complesse insidie. Penso in primo luogo alla crisi pandemica, che vi ha visti in prima linea nel contrasto alla diffusione del virus. Penso all'importante azione della Polizia postale contro la sicurezza cibernetica.

Penso ancora al vostro prezioso contributo alla gestione dell'ospitalità dei cittadini ucraini rifugiati in Italia". Così il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che parteciperà alle celebrazioni per il 170/mo anniversario della Polizia, in una lettera inviata al Prefetto Giannini, Capo della Polizia.

"La Polizia di Stato celebra quest'anno un anniversario importante, che testimonia il lungo cammino percorso da questa Forza al servizio del Paese. Un cammino che ha accompagnato l'evoluzione storica, politica, istituzionale e sociale dell'Italia dall'unificazione fino alle sfide della contemporaneità e che è sempre stato contraddistinto dalla vostra presenza capillare sul territorio a presidio della legalità", prosegue. (ANSA).