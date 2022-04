Francia: Le Pen denuncia 'tatticismi' di Macron su pensioni

(ANSA) - PARIGI, 12 APR - La candidata del Rassemblement National alle elezioni presidenziali del 24 aprile, Marine Le Pen, ritiene che il suo sfidante, Emmanuel Macron, andrà "fino in fondo alla sua ossessione" dell'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni se dovesse venire rieletto all'Eliseo.

Quanto all'apertura fatta ieri dal presidente uscente per rivedere eventualmente la riforma, invisa alla sinistra, si tratta di una "manovra tattica" per sedurre gli elettori della gauche, ha protestato Le Pen ai microfoni di France Inter. "Non ho nessuna fiducia in Macron, ma davvero nessuna, ancor meno a dieci giorni dal secondo turno", ha affermato la candidata che si gioca tutto in vista del voto. (ANSA).