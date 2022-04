Fisco: 'maxi frode da società pubblicità', 4 arresti

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha arrestato quattro imprenditori (ai domiciliari) in un'inchiesta del pm Paolo Storari, su ordinanza del gip Lorenza Pasquinelli, che vede al centro una presunta maxi frode fiscale; sono e coinvolte alcune società che si occupano di spazi pubblicitari e campagne, come i cartelloni collocati nelle città, tra cui Clear Channel e Portobello. Contestato anche il reato di riciclaggio e sequestrati circa 28 milioni di euro.

I finanzieri, si legge in una nota firmata dal procuratore facente funzione Riccardo Targetti, hanno arrestato 4 imprenditori "operanti nel settore della pubblicità" e eseguito "un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente per complessivi 28 milioni di euro".

Le indagini, condotte dalla Gdf di Milano con l'ausilio della Divisione Contribuenti/Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate di Milano, hanno consentito "di ricostruire l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di un complesso meccanismo di frode fiscale, ideato e denominato dagli stessi indagati 'Press deal', attraverso la simulazione dell'acquisto e della vendita di spazi pubblicitari tra le società coinvolte". (ANSA).