Albania: Fico, lavorare per la sua adesione in Ue

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Io credo che, anche in questo momento in cui il mondo per l'ennesima volta cambia velocemente, per l'Unione europea sia arrivato il momento di iniziare fino in fondo le trattative per l'entrata dell'Albania nell'Ue. Per noi italiani e per l'Italia è sempre stato un punto fondamentale e oggi credo sia anche strategico l'allargamento ai Balcani occidentali, all'Albania per l'integrazione europea". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico a margine della firma del protocollo di collaborazione parlamentare fra Montecitorio e il Parlamento albanese.

"Per noi oggi è un giorno senza dubbio molto importante perché, in un momento difficile per tutta la nostra Europa, noi siamo qui a ribadire e sottoscrivere l'amicizia tra i nostri due popoli ma soprattutto a rafforzare la collaborazione parlamentare con un protocollo che io ritengo molto importante", aggiunge.

"La comunità albanese in Italia, come tutti sapete, è molto integrata, ha un grandissimo tasso di imprenditorialità e proprio in questi giorni alla Camera dei deputati è in discussione una legge che io reputo molto importante e cioè la legge sulla cittadinanza. Dopo un ciclo scolastico finalmente i figli di stranieri possono diventare cittadini italiani", conclude. (ANSA).