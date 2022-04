Petrolio: prezzo in caduta con aggravarsi covid in Cina

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Prezzo del petrolio in caduta con l'aggravarsi della situazione del Covid in Cina dove il lockdown stretto imposto in alcuni grandi città, fra cui Shangai, sta facendosi sentire sull'economia locale. Il Wti del Texas arretra del 2% a 96,2 dollari al barile mentre il Brent perde l'1,6% a 101,1. (ANSA).