Francia: Meloni, a 2/o turno nessun candidato che mi rappresenta

"Io guido la famiglia dei conservatori europei. In Francia non ci sono al ballottaggio candidati che rappresentano il partito guidato da me, ma se se si prendono tutti i candidati potenzialmente di centrodestra e si facesse un'alleanza ampia come quella che ci può essere in Italia ci sarebbe maggioranza". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a Verona.