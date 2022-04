Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,50%)

(ANSA) - TOKYO, 11 APR - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, in attesa dei dati dall'inflazione in Cina per il mese di marzo e con gli investitori che guardano alla imminente stagione delle trimestrali.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,50% a quota 26.851,65, con una perdita di 134 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a deprezzarsi sul dollaro a 124,30 e sull'euro a 135,40. (ANSA).