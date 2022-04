Procida 2022: su il sipario, il via aspettando Mattarella

(ANSA) - NAPOLI, 09 APR - Su il sipario su Procida Capitale italiana della Cultura 2022 con il primo dei cinque spettacoli in programma oggi andato in scena a Calata Porta di Massa, nell'area portuale di Napoli. Le note di Piano Sky hanno accompagnato l'accesso degli ospiti al traghetto speciale che li condurrà sull'isola.

"Pianoforte sospeso" il nome dello show che prevede un pianoforte e una pianista che suona dal vivo sollevati a tre metri d'altezza. Sospesa nel ventre della nave, la giovane pianista Renata Benvegnù ha eseguito prima della partenza vari generi musicali: dalla musica leggera al jazz, dalle colonne sonore del grande cinema alla musica contemporanea.

Si tratta del primo dei cinque spettacoli in sequenza previsti nel pomeriggio (gli altri quattro sono in programma a Procida alle 16,30; alle 18; alle 19 e alle 19,45) tutti ispirati alla suggestione dei Miti del Mare. Oltre 200 gli artisti impegnati oggi. Il clou alle 18,40 col Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che darà il via alla cerimonia istituzionale nell'ex convento di Santa Margherita Nuova a Terra Murata alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. Imponenti i numeri della manifestazione: 44 i progetti culturali (di cui 34 originali) e 150 gli eventi in cartellone in circa 300 giorni di programmazione con 350 artisti provenienti da 45 Paesi differenti del mondo. (ANSA).