Def: a breve nuove misure su prezzi energia e materie prime

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Con un provvedimento di prossima adozione" ci saranno misure per coprire i precedenti interventi, per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, anche in favore degli Enti territoriali, assicurare la liquidità alle imprese, rafforzare l'accoglienza dei profughi ucraini, adeguare i fondi per gli investimenti pubblici ai costi dell'energia e delle materie prime, continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario e i settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze. Lo scrive il Governo nella relazione al Parlamento con cui chiede l'autorizzazione a rivedere l'obiettivo di medio termine (Omt). (ANSA).