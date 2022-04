Atlantia: fonti, Gip e Brookfield non ostili

(ANSA) - ROMA, 08 APR - I fondi Gip e Brookfield ribadiscono di non avere in mente un approccio "ostile" nei confronti di Atlantia. Lo si apprende da fonti vicino al consorzio. In Borsa il titolo continua a correre segnando un rialzo dell' 8,72%, trainato dall' ipotesi di un'Opa difensiva da parte di Edizione per proteggere il proprio "investimento strategico" dalle mire di Florentino Perez e la sua Acs, in alleanza con Gip e Brookfield. (ANSA).