Taiwan: media, Nancy Pelosi sarà in visita domenica

(ANSA) - PECHINO, 07 APR - I media di Taiwan e Giappone hanno riferito che la Speaker della Camera americana Nancy Pelosi visiterà Taiwan domenica 10 aprile: la nipponica Fuji News Network (Fnn), ad esempio, ha citato fonti vicine al dossier secondo cui Pelosi guiderà una delegazione in Giappone venerdì (8 aprile) per incontrare il premier Fumio Kishida domenica (10 aprile) per colloqui sul coordinamento della risposta dei due Paesi all'invasione russa dell'Ucraina. Secondo Fnn, Pelosi sarà la prima Speaker a recarsi a Taipei dall'incontro del 1997 di Newt Gingrich con l'ex presidente Lee Teng-hui: la mossa è destinata a creare una dura reazione della Cina. (ANSA).