Libano: media, accordo di principio tra Fmi e governo

(ANSAMed) - BEIRUT, 07 APR - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo di principio con le autorità libanesi per un piano di aiuti di tre miliardi di dollari statunitensi in quattro anni.

Lo riferiscono media di Beirut che citano una nota del Fmi in Libano, paese colpito da più di due anni dalla peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni.

Secondo le fonti, il finanziamento che potrebbe essere concesso al Libano rientra nell'Extended Fund Facility, e sarà soggetto all'approvazione della direzione del Fmi e del suo consiglio di amministrazione. "Le autorità libanesi hanno deciso di intraprendere diverse riforme chiave prima della riunione del consiglio del Fmi", si legge nella nota che invita dunque gli analisti alla cautela rispetto all'erogazione effettiva e in tempi brevi di finanziamenti. (ANSAMed).