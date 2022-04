Fisco:Fi, dirimente non aumentare tasse, Draghi ci incontri

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Forza Italia considera dirimente l'impegno preso dal governo a non aumentare le tasse sulla casa come sui risparmi. Non sosterremo mai alcun provvedimento che, nel paese del risparmio immobiliare, può colpire le famiglie, già provate da due anni di pandemia, dai rialzi del prezzo di energia e materie prime che avranno come effetto un pesante ridimensionamento delle previsioni di crescita. Per sottoporre queste ragioni Forza Italia chiederà, assieme agli altri partiti del centrodestra di governo, un incontro al Presidente del consiglio, Mario Draghi". Così una nota di Forza Italia. (ANSA).