Usa sanzionano Hydra, maggiore piattaforma dark web russo

(ANSA) - WASHINGTON, 05 APR - Gli Usa hanno sanzionato Hydra, la più grande piattaforma al mondo del dark web in lingua russa, e la valuta virtuale di scambio Garantex. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato americano, sottolineando che si tratta di una misura che segue un' operazione della polizia tedesca contro la stessa piattaforma.

"L'azione di oggi - coordinata con i nostri alleati e partner - blocca l'infrastruttura per i cyber attacchi con riscatto, nonchè gli attori e gli obiettivi dell'abuso della valuta virtuale per riciclare i pagamenti", ha spiegato il dipartimento. (ANSA).