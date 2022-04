Usa, le figlie di Putin saranno sanzionate

(ANSA) - WASHINGTON, 06 APR - Le nuove sanzioni varate dagli Usa, in raccordo con G7 e Ue, contro la Russia colpiranno le figlie di Vladimir Putin, Maria e Iekaterina, e la figlia del ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. Lo ha confermato un alto funzionario dell'amministrazione Usa in un punto con la stampa. "Sappiamo - ha spiegato la fonte - che Putin e i suoi sodali usano le loro famiglie per nascondere i loro beni, per questo abbiamo deciso di congelare anche gli asset dei parenti".

Le nuove sanzioni colpiranno anche la Sberbank, la più grande istituzione finanziaria del Paese, e la più grande banca privata, Alphabank, ha aggiunto la stessa fonte, precisando che "si tratta della misura più dura presa sinora". L'obiettivo, sottolinea l'alto funzionario, è creare un "shock finanziario" per Mosca. Con le nuove misure "2/3 del settore bancario russo è stato colpito". (ANSA).